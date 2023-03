Derby pareggiato a Lens, esulta Jonathan David: 50 gol nel Lille, come Eden Hazard…

Jonathan David ha segnato il gol del pareggio contro il Lens, il 50esimo proprio come Hazard che ha giocato nel Lille dal 2007 al 2012: “Sappiamo che nel primo tempo non siamo stati molto bravi. Abbiamo giocato poco, non abbiamo creato loro molti problemi. E poi nella ripresa abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo trovato più spazi e avuto più occasioni. Io, cerco di essere nel posto giusto al momento giusto ed è quello che è successo. Il mister ha detto che dovevamo avere più coraggio per fare la nostra partita".