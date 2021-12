Derby paulista, il Palmeiras vola: Corinthians appeso a un filo per la finale di ritorno

I ragazzini terribili del Verdão....

Giovedì 16 dicembre, il Palmeiras ha battuto il Corinthians per 3-1 nel derby paulista valido come prima partita della finale del campionato Under 17 di San Paolo. Senza il criterio del gol che vale doppio, il trionfo rende i giovani del Verdão molto vicini alla coppa, anche perdendo la partita di ritorno all'Allianz Parque. Il Palmeiras era nel Gruppo 6 della prima fase, insieme a Flamengo-SP, ECU, Guarulhos, São José e Nacional. La squadra si è classificata in testa al girone, con 26 punti (otto vittorie, due pareggi, 45 gol fatti e 10 subiti). Nella seconda fase, contro Ferroviária, ECU e Ibrachina, la giovane squadra biancoverde ha fatto percorso netto: sei vittorie, 18 gol fatti e tre subiti.

Nella fase a eliminazione diretta, il Palmeiras (nelle foto di Raul Baretta) ha eliminato il Flamengo-SP con due vittorie (2-0, fuori casa e 3-0 sul proprio campo). In semifinale, sempre contro il Ferroviária e con due duelli molto combattuti, il pareggio per 1.1 ad Araraquara e la vittoria per 1-0 in casa, con rete di Endrick. La squadra, dunque, è imbattuta nel campionato Paulista U-17. Con la possibilità di perdere fino a un gol di scarto per diventare campione, la finale di ritorno è in programma lunedì prossimo 20 dicembre, all'Allianz Parque. Come finalista nel torneo statale, il Verdão sa già di poter partecipare nell'edizione 2022 della Copa do Brasil Under 17 e potrebbe cercare il suo terzo titolo nella competizione, vinta nel 2017 e nel 2019.