Derby portoghese, Benfica tramortito: anche senza Jorge Jesus, i botti li fa il Porto

Nel programma di fine 2021 di calcio europeo l’appuntamento più prestigioso era senza dubbio la sfida tra Porto e Benfica: O Clássico del calcio portoghese, reso ancor più importante da una classifica in cui ancora nessuna delle tre big lusitane può considerarsi fuori dalla corsa al titolo. Anche ieri sera è andata in scena la storia del calcio portoghese in una sola partita: 18 degli ultimi 20 campionati sono stati vinti da Porto e Benfica. Ma è andata ancora male per le Aquile: 6 gol subiti dai rivali in 2 partite. Ieri, dopo l'esonero di Jorge Jesus, il Porto di Sergio Conceicao si è imposto 3-1, dopo che anche pochi giorni fa in Taça Portugal, la coppa nazionale, il Porto aveva stravinto contro il Benfica per 3-0. Rispetto a quella partita però non c'era la stella assoluta della squadra, Luis Díaz, causa Covid, assenza pesantissima, mentre sulla panchina del porto esordiva Nelson Veríssimo, allenatore ad interim che dovrà dirigere la squadra in attesa che si trovi un sostituto adatto per il futuro del club. Per il Benfica era l'ultima spiaggia.