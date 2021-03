Derby San-Sao: prima vittoria Hernan Crespo, 4-0 al Santos!

Hernán Crespo continua a dare buone sensazioni nelle sue prime uscite con il San Paolo e questo sabato la sua squadra ha battuto il Santos 4-0 in una nuova giornata del campionato Paulista

Il San Paolo ha dato una lezione al Santos e ha vinto in casa con un clamoroso 4-0. Hernán Crespo ha così ottenuto la sua prima vittoria grazie ai gol di Sara, Luan Peres (autorete), Pablo e Tche Tche. La squadra guidata dall'argentino non ha dato al rivale alcuna possibilità nel derby paulista San-Sao e ha dominato con totale chiarezza uno scontro al quale il San Paolo arrivava dopo aver pareggiato 1-1 contro il Botafogo e battuto l'Inter de Limeira 0-4. Il Santos ha opposto poca resistenza e ha mostrato una brutta immagine di sè, simile a quella delle sue ultime partite dopo aver perso la grande finale di Copa Libertadores contro il Palmeiras. La squadra ha dato segnali molto preoccupanti che Ariel Holan, il nuovo allenatore del club, dovrà rimediare al più presto se vuole riportare il 'Peixe' al vertice.

L'ex squadra di Pelé e Neymar non avrà il tempo di rimpiangere la sconfitta, visto che riceve fra pochi giorni in Libertadores i venezuelani del Deportivo Lara in una delle gara di qualificazione alla massima competizione continentale.