Derby sardi, giovani e Prima squadra: 6 gol del Cagliari all’Olbia in una settimana

Anche la Primavera dell'Olbia cede il passo...

Non solo il Cagliari ha vinto il derby battendo l'Olbia 3-0 (6° Biancu, 56° Ceter, 60° Marin), aggiudicandosi il Trofeo Sardegna e proseguendo la propria marcia di avvicinamento all'inizio del campionato di Serie A (previsto per il weekend del 21-22 agosto), con Leonardo Semplici che ha continuato ad adoperare molte rotazioni per far guadagnare forma a tutti.