Derby senza gol e adesso il Dundee è ultimo in classifica

Le squadre di Dundee si sono rinforzate sul mercato di gennaio, ma nel derby i gol non sono arrivati

Il Dundee derby è il confronto tra Dundee FC e Dundee United. I club hanno sede a pochi metri di distanza fra loro a Dundee, la quarta città più grande della Scozia. Il Tannadice Park, casa del Dundee United, sorge nelle vicinanze dello allo stadio del Dundee FC, il Dens Park. Il Dundee FC è il più anziano dei due, essendo stato fondato nel 1893, rispetto al Dundee United, fondato nel 1909 come Dundee Hibernian in seguito alla scomparsa del Dundee Harp, un club fondato da immigrati irlandesi nel 1879. Anche se le origini dello United derivano dall'immigrazione irlandese, la rivalità non è settaria alla maniera dell'Old Firm di Glasgow.