Derby thrilling, il Dundee United si “prenderebbe a calci”: rimonta Dundee FC fino al 2-2…

I Dark Blues del Dundee FC, lontani avversari del Milan in semifinale di coppa dei Campioni nel 1963, hanno rimontato, creando uno spot "straordinario per il calcio scozzese"

Il Dundee FC, alle prese con una dura lotta per non retrocedere, ha segnato due gol in due minuti, con Danny Mullen al 59' e Charlie Adam al 61', e si è portato dallo 0-2 al 2-2. Nonostante la rimonta subita, i "Terrors" del Dundee United sono fra le prime 6 del campionato, ma questo non consola il loro allenatore, Tam Courts, che si "prenderebbe a calci".