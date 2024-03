Derby vinto e primo posto: le women del Manchester City fanno strike…

Il 68esimo gol di Bunny Shaw la rende la capocannoniera di tutti i tempi del Manchester City. Grazie al suo gol, il City è andato sul 3-0 nel derby di Manchester. Autorete finale a favore del Manchester United...

Serena Calandra 23 marzo - 15:50

Il Manchester City è in testa alla Women Super League, almeno per le prossime 24 ore, dopo una vittoria alla fine comoda nel derby. Tre a uno il risultato finale per le padrone di casa.

Le Citizens in gol nei loro momenti migliori

Lo United è stata probabilmente la squadra migliore all'inizio e alla fine della partita, ma il City è stato di gran lunga superiore in entrambe le fasi dell'intervallo, in particolare in quei 10 minuti in cui l'eccezionale Jess Park ha segnato due volte e in cui Bunny Shaw ha fatto il terzo.

Lo United merita credito per la sua tenacia, che è stata premiata con un autogol di Kerstin Casparij, ma non è mai sembrato che potessero davvero riuscire a rimettere in discussione la partita.

