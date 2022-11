Dieci ammonizioni nel derby Primavera: Roma ok fra le proteste

Finisce 3-1 per la Roma il derby di Ferentino con il Frosinone, valido come 11esima giornata del campionato di Primavera1. Al gol di Giacomo Faticanti, ex di turno e capitano della Roma, si sono aggiunti quello di Pisilli e Pagano su rigore per i giallorossi e di Maestrelli per il Frosinone.