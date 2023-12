Donne allo stadio per il derby di Teheran: 1-1 col Var nei minuti di recupero

Le squadre di calcio Persepolis ed Esteghlal si sono divise il bottino in un pareggio per 1-1 allo stadio Azadi di Teheran nella stagione 2023/24 della Pro League del Golfo Persico iraniano

L'Esteghlal ha reagito mettendo sotto pressione il Persepolis subito dopo e ha creato diverse opportunità, ma i loro attaccanti non sono riusciti a sfruttare le loro occasioni.

Nei minuti di recupero, il centrocampista dell'Esteghlal Arash Rezavand è stato abbattuto dal difensore del Persepolis Ali Nemati e Mooud Bonyadifar ha assegnato un rigore all'Esteghlal dopo una revisione del VAR. Kevin Yamga ha trasformato il suo rigore in gol sigillando l'1-1. Con l'1-1 nel derby, l'Esteghlal è rimasto in testa con 25 punti, un punto sopra Sepahan, che ha una partita in meno. Il Persepolis è terzo con 21 punti.