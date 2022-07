Doppietta di…Cafu: il Forest pareggia il derby di Nottingham

Al Meadow Lane di Nottingham è terminato con un pareggio il derby tra il Nottingham Forest ed il Notts County. Dal 2017 ad oggi le due compagini non si erano più affrontate mentre era - appena - la seconda volta che si incrociavano nel Derek Pavis Trophy.

L'allenatore di casa - Steve Cooper - ha modificato dieci undicesimi della squadra scesa in campo contro l'Union Berlin. Il sole ha riscaldato gli animi - più del dovuto - abbassando il ritmo di gioco ma mai l'agonismo.

La prima frazione di gioco vede i reds in pieno possesso del pallino di gioco ma capaci di finalizzare solo al 43esimo grazie alla rete di Cafú (Carlos Miguel Ribeiro Dias, noto semplicemente come Cafú, è un calciatore portoghese, centrocampista del Nottingham Forest). Pronti-via e la ripresa si tinge d'oro e di nero con la rete del pareggio di Langstaff. Da qui in avanti è susseguirsi di emozioni dove - prima - Cafù raddoppia al 53esimo e sei giri di lancetta dopo è Austin a pareggiare i conti. Le ostilità terminano sul 2-2, con un pareggio - tutto sommato - che va bene ad entrambe le compagini.