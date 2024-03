Dublino, i Bohs perdono e arrivano i fischi: il Mister “Derby orrendo, hanno ragione”

A Devine è stato chiesto di questa reazione del pubblico e lui ha risposto: “Ne hanno diritto, penso che ne abbiano diritto. È stata una settimana negativa e non c'è nessuno più deluso di me. Sono nel calcio da abbastanza a lungo per capire che è un business che porta risultati ed è stata una settimana davvero brutta per noi". I Bohs avevano iniziato la stagione con un pareggio per 2-2 in casa contro lo Sligo Rovers, prima di vincere il derby di Dublino in casa del St Patrick's Athletic nella seconda settimana. Le sconfitte successiive li hanno visti precipitare al settimo posto all'inizio della stagione e Devine ha parlato della sua frustrazione per la concessione di due gol nel finale venerdì sera. "Un finale orrendo", ha detto di una partita che sembrava avviarsi verso un pareggio senza reti prima che Will Jarvis segnasse su rigore all'80esimo minuto.