Due rossi al derby di Madeira: e alla fine festeggia solo il Maritimo…

Prima giornata della II Liga portoghese, con il Nacional Madeira che aveva preso tutte le precauzioni del caso, invitando i propri tifosi a venire allo stadio con anticipo per un derby da sold out...

Ma una volta in campo, i padroni di casa del Nacional Madeira sono stati rimontati dai rivali del Maritimo. Gol di Garces per il Madeira dopo tre minuti, ma a decidere sono stati i successivi gol del Maritimo, con Lucas Rodrigues e Matheus Costa.

Clima nervoso nella ripresa. Attorno al 55esimo minuto, otto minuti dopo la rete del 2-1 per il Maritimo, prima espulsione per il Madeira: rosso per Andrè Sousa. Poi al 91esimo, rosso anche per Joao Aurelio, con il Maritimo che vince il derby in undici contro nove...