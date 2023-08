Due rossi e tanti gialli: l’Athletic Bilbao batte l’Osasuna nel derby basco

Prima Inaki all'11 minuto e poi Gorka al minuto 20: a quel punto, sotto di due reti i navarresi non sono stati in grado di far fronte al risultato, nonostante abbiano giocato con un giocatore in più dal minuto 59 dopo l' espulsione di Sancet. Nella ripresa i rojillos sono stati superiori e non hanno smesso di infastidire l'area di Unai Simón ma il portiere dell'Athletic Bilbao ha avuto il merito di spezzare ogni occasione avversaria.

Gran lavoro per l'arbitro José Luis Munuera Montero (comitato Andaluso), assistito da Sánchez Rojo e Martínez Moreno. L'arbitro ha mostrato a David García un cartellino giallo e un cartellino rosso diretto per Chimy Ávila (al 95' in recupero) per l'Osasuna. Altri provvedimenti per Lekue, Unai Simón, Ruiz de Galarreta, Sancet (secondo giallo minuto 60) e Herrera per la squadra ospite. Il Bilbao voleva la rivincita dopo essere stato superato al settimo posto dall'Osasuna al settimo posto in campionato e dopo aver perso la semifinale 2023 di copa del Rey.