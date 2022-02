E a Mosca si gioca un derby calcistico come nulla fosse: 2-0 CSKA sul campo dello Spartak

A Mosca si gioca...

Il CSKA Mosca, ospite dello Spartak Mosca nella prima giornata del girone di ritorno della Premier League russa, ha vinto 2-0 sul campo dei rivali. Il giocatore della nazionale turca Yusuf Yazıcı, che ha esordito con il CSKA Mosca, ha segnato il gol che ha portato la sua squadra in vantaggio al 49'. Yusuf Yazici, autore del primo gol della partita vinta 2-0 dal CSKA Mosca, è rimasto in campo per 75 minuti e ha conquistato l'apprezzamento del pubblico russo. Yusuf Yazıcı ha portato la sua squadra in vantaggio per 1-0 al 49' ed è stato sostituito da Chidera Ejuke al 75' . Il CSKA Mosca ha segnato il secondo gol con Baktiyor Zaynutdinov nel 79 e ha vinto la partita 2-0.