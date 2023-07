E’ americano e lituano il 18enne Putskas: decisivo nel derby Dinamo-Hajduk

Pukštas è nato a Stillwater, in Oklahoma, da una famiglia di atleti lituani. Suo padre, Mindaugas Pukštas, era un maratoneta lituano che è arrivato 74esimo nella sua disciplina alle Olimpiadi estive del 2004.

Il giovane calciatore Rokas Pukštas, che può giocare sia per la Nazionale Usa che per la Lituania, ha griffato l'inizio del campionato di calcio croato con un gol molto importante. L'Hajduk Spalato, venerdì sera 21 luglio ha battuto 2-1 nel derby Eterno croato la sua principale rivale, la Dinamo Zagabria.

L'Hajduk, che ha giocato in trasferta allo stadio Maksimir di Zagabria nella prima giornata di campionato, ha dovuto inseguire dopo il gol di Bruno Petković al 35esimo minuto del primo tempo. Successivamente, dopo un rigore sbagliato dai padroni di casa, l'Hajduk ne ha approfittato per cambiare il corso della partita nel secondo tempo.

Il leader della squadra di Spalato, Marko Livaja, ha pareggiato il risultato al 74esimo minuto e alla fine proprio Rokas Pukštas è diventato l'eroe del derby. In campo con la Dinamo Zagabria anche il portiere Livakovic, visto che la trattativa per il suo passaggio al Fenerbahce n on è ancora sul punto di essere finalizzata.