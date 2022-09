Ecuador. derby di Guayaquil rigiocato a porte chiuse: Emelec in 9, Barcelona sul velluto…

Davanti al tutto esaurito del derby del Astillero del giorno prima, il Barcelona aveva segnato subito. dopo pochi secondi dall'inizio, con i suoi giocatori che avevano festeggiato prima del controllo del VAR. Il gol è stato annullato e in quel momento è iniziato il lancio di oggetti dei tifosi Emelec in campo. Lanci e violenze che sono proseguite, dopo l'annullamento del gol avversario. Sospensione della partita, l'Emelec voleva riprendere il gioco, mentre il Barcelona riteneva non ci fossero le condizioni. Decisione presa: si rigioca il giorno dopo ma a porta chiuse. Cosa che è puntualmente avvenuta.