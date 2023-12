Edimburgo, due rigori finiti sul palo: poi ecco Shankland, l’eroe del derby…

All'inizio il derby è stato il pandemonio dei rigori a Easter Road, stadio dell'Hibernian. Due falli di mano in area, due rigori, uno per parte. Il primo lo sbaglia proprio Shankland l'infallibile cecchino degli Hearts: il palo fa esultare i tifosi dell'Hibernian. Un risvegliato Easter Road ha avuto ulteriori motivi per ruggire quando agli Hibs è stato assegnato a loro volta: ma palo anche per un Boyle.

Una volta che i tifosi Hearts avranno finito di festeggiare per il derby vinto a Easter Road, l'attenzione si sposterà rapidamente sull'importanza di tenere in squadra Shankland. Senza di lui, gli Hearts sono poca cosa. Steven Naismith, allenatore degli Hearts: "Quando hai un attaccante di prim'ordine come Shanks, non escludi mai nulla". L'allenatore dell'Hibernian Nick Montgomery: "Se devo essere onesto, pensavo che fossimo la squadra che avrebbe segnato il gol della vittoria verso la fine. Sono devastato per i giocatori per il loro impegno e ovviamente per i tifosi".