Ex Genoa, nei derby vince sempre Lerager: anche a Copenaghen

Il Brøndby ha perso 2-0 a Pasquetta il derby in casa dell'FC Copenhagen. È stata la quinta sconfitta consecutiva del Brøndby senza fare gol...

Il Brøndby ha provato a tornare in pista nella Superliga danese lunedì pomeriggio subito dopo Pasqua e dopo quattro sconfitte consecutive senza segnare. Ma era una battaglia difficile quella che attendeva la squadra allenata da Niels Frederiksen. Vale a dire una trasferta in uno stadio Parken affollato, nel derby contro il Copenaghen, senza i propri tifosi sugli spalti. Primo tempo già molto difficile per il Brøndby, fin dal primo minuto messo sotto pressione dai padroni di casa.