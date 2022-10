Ex Napoli, Ounas felice per il derby vinto dal Lille: “Noi siamo il Nord”

Mentre il Lille ha vinto il derby del Nord domenica sera contro il Lens (1-0) nella 9a giornata di Ligue 1, Adam Ounas, ex Napoli, Cagliari e Crotone, ha voluto chiosare questo incontro segnato dalla prima sconfitta del Lens nella stagione: “Dovevamo vincere questo derby per i tifosi, per noi stessi, per rivivere, e spero di iniziare una buona serie. Sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile stasera".