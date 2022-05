Femminile, il derby salva il Pomigliano: la rimonta condanna le azzurre del Napoli

Napoli Femminile rimontato: le azzurre retrocedono in Serie B

La salvezza in Serie A: questa la posta in palio all’Arena di Cercola, dove si è giocato il derby campano tra il Napoli e il Pomigliano. Gara dalle mille tensioni e anche dalle mille emozioni. Dopo il palo iniziale colpito dal Pomigliano, Napoli in vantaggio con il gol della 22enne slovena Lana Golob segna da pochi passi in spaccata.