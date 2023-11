Feyenoord, Santi Giménez avvisa il Cholo: tripletta nel derby di Rotterdam

Il "bambino" era rimasto sei partite senza segnare tra quelle giocate con la sua Nazionale e con il Feyenoord in tutte le competizioni. Non segnava dalla doppietta contro la Lazio in Champions League. Al Van Donge & De Roo Stadion contro l'Excelsior. Non c'è voluto molto perché Santi Giménez vedesse il gol, autore di sedici gol in tredici partite di Eredivisie.