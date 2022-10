Fiandre del sud, l’ultima in classifica vince il derby: lanci di birra contro Zinho Gano…

Il derby è fatto così: l'ultima in classifica sembra spacciata a fine gara, ma in campo nel secondo tempo, rimonta e ribalta la situazione.

E' accaduto sul prato verde del Guldensporenstadion, lo stadio di Courtrai (Belgio) inaugurato nel 1947, che ospita gli incontri del Kortrijk. Nel derby delle Fiandre sud-occidentali, i padroni di casa erano in vantaggio 1-0 a fine primo tempo e nello spogliatoio del Zulte Waregem ultimo in classifica si respirava già un clima da retrocessione a metà ottobre.

Tra l'altro l'ultimo derby dello scorso campionato era finito 5-0 a favore sempre del Kortrijk. Ma lo Zulte Waregem ultimo in classifica è riuscito a pareggiare con Modou Tambedou al quarto d'ora della ripresa. In quel momento è iniziata un'altra partita. Prima l'1-2 siglato da Chinonso Offor al minuto 65 (entrambi i gol sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina) e poi il rigore trasformato nel finale di gara nella porta del Kortrijk da parte di Zinho Gano, il 29enne attaccante del Zulte Waregem, belga di origini guineensi. Al momento della sua esultanza, i tifosi rivali gli hanno lanciato addosso il contenuto dei loro bicchieri di birra. Una doccia di birra ostile e inaspettata per lui.