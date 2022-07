Follia derby del Texas: minuto 112 Dallas in dieci, minuto 113 Houston pareggia…

Héctor Herrera ha esordito questo sabato con la Houston Dynamo, nel derby contro Dallas. Clamoroso: al minuto 112 Dallas in dieci per l'espulsione di Brandon Servania, al minuto 113 il pareggio finale di Houston...

L'esordio del messicano Héctor Herrera nello spettacolare 2-2 della Houston Dynamo contro Dallas è stato uno dei momenti clou del derby texano. Con una standing ovation dei suoi nuovi fan, Herrera ha fatto il suo debutto in MLS entrando in campo al 55esimo per la Houston Dynamo per sostituire Memo Rodríguez.