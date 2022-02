Gelderse derby, quattro squilli del Vitesse: rimonta giallonera, occhio Roma…

Derby della Gheldria olandese: il Vitesse rafforza la sua posizione al sesto posto nel campionato olandese mentre il NEC Nijmegen ora è nono. All'andata aveva sempre vinto il Vitesse, con duri scontri fra tifosi a Nimega.

Dopo la vittoria infrasettimanale sul Rapid Vienna in quella Conference League in cui nel prossimo turno affronterà la Roma, il Vitesse Arnhem cercava un'altra vittoria nel derby locale. Tuttavia, il tecncio Thomas Letsch era senza gli squalificati Maximilian Wittek e Adrian Grbic, mentre Lasse Schone era assente per il NEC Nijmegen. Il Vitesse ha dominato il primo tempo, creando però una sola chiara occasione al 35' con Matus Bero di testa sopra la traversa.