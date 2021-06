Ghana, Fabio Gama decide il derby dell’Ashanti: tutti in delirio “E’ il nostro Messi”

Derby in Ghana: Asante Kotoko-Ashanti Gold 1-0

Kumasi è la seconda città del Ghana per popolazione e capoluogo dell'omonimo distretto metropolitano e della regione di Ashanti. Viene soprannominata anche the Garden City grazie alle numerose specie di fiori e piante che crescono nella zona. A Kumasi si gioca il derby. Domenica 7 giugno l'Asante Kotoko si è imposto nell'Ashanti Derby della Premier League del Ghana, battendo per 1-0 l'Ashanti Gold. Il colpo di testa di Fabio Gama, 28enne ex Bahia ed ex Botafogo, nel primo tempo, è stato decisivo nella gara della 28esima giornata: terzo gol stagionale per il brasiliano. La vittoria ha temporaneamente inviato i Porcupine Warriors dalla seconda posizione alla vetta della classifica, appena sopra gli arcirivali dell'Hearts of Oak.