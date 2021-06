Giovanili, Chivu ok nel derby milanese: Juve ed Empoli le altre trionfatrici

In difficoltà la Primavera del Toro, sconfitte nei derby ma senza conseguenze particolari per Milan e Fiorentina

Primavera vittoria Juve, Under 18 vittoria Inter e Under 17 vittoria Empoli. Sono finiti così i 3 derby giovanili del weekend. Il tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli, ha commentato la sconfitta nel derby con la Juventus (0-1) ai microfoni di Torino Channel: "Non ho grande rammarico per la partita di oggi. Quando giochi con squadre così forti devi fare qualcosa di speciale, a volte gli episodi fanno la differenza. Con le prime della classe abbiamo sempre fatte delle partite giuste, quindi siamo a credito di qualche punto. Ora vediamo contro la Sampdoria. Un gruppo di ragazzi come il nostro non esce mai dalla partita e le loro qualità sono importanti. Mercoledì poteva girare diversamente la partita".