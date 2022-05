Giovanissime ma vittoriose: le leccesi battono le baresi nel derby, manita con poca storia

Le giallorosse chiuderanno la stagione domenica prossima a Roma

Netto trionfo della Lecce Women nella penultima giornata del campionato di Serie C girone C femminile, che tra le mura amiche del “La Torre” di Castrignano de’ Greci ha battuto per 5-0 il Fesca Bari. Un derby che all’andata in territorio barese vide imporsi sempre le giallorosse in quel caso 4-2.