Giovanni Tedesco vince il derby italiano di Malta: 3-1 sul campo dello Sliema Wanderers

Derby fra tecnici italiani a Malta: la vittoria sorride a Giovanni Tedesco: 3-1 in trasferta contro lo Sliema Wanderers

Lo Sliema Wanderers allenato da Andrea Pisanu giocava in casa ed era favorito nel match contro i Sirens allenati da Giovanni Tedesco. Ma gli ospiti hanno vinto 3-1, accorciando il distacco in classifica dalla squadra di Sliema: da meno 9 a meno 6 punti.

Anche grazie alla doppietta del bomber francese Wilfried Domoraud, la squadra di Tedesco si era portata sul 3-0, prima che lo Sliema di Pisanu rimanesse in dieci per l'espulsione di Kisil. Di Comvalius invece la rete dell'1-3 finale. Bella soddisfazione per Giovanni Tedesco, il tecnico siciliano che allena i Sirens dallo scorso 20 dicembre.