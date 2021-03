Girandola di gol nel derby Primavera: la Juventus esulta, il Toro cede alla distanza

Erano 3 anni che la Juventus non batteva il Torino nel derby Primavera. Oggi i bianconeri sono tornati al successo, dopo una sfida ricca di emozioni

Juventus Torino Primavera 4-2: bellissimo il derby vinto dai giovani bianconeri, con la Juventus Primavera che si riprende il secondo posto in classifica agganciando per il momento Inter (una partita in meno) e Sampdoria e sorpassando la Spal. Resta complessa la situazione del Torino Primavera, che resta ancora in zona playout con appena 13 punti in classifica. La foto di @JuventusFCYouth sancisce l'inizio di un derby molto atteso.