Gol annullato e lanci di oggetti al derby di Polonia: il Legia vince dopo 9 anni di attesa

Le partite del Widzew Lodz con il Legia Varsavia sono chiamate "derby di Polonia". Grande rivalità e grande ambiente allo stadio di Lodz, dove i tifosi del Widzew hanno srotolato lo striscione: "You'll never walk alone".

Il Legia non vinceva da 9 anni...

Ernest Muci, 21enne albanese del Legia, è stato il migliore in campo nel primo tempo. Dalle sue ispirazioni sono nati i due gol della squadra di Varsavia, a secco di vittorie a Lodz dal 2013. Le reti di Mattias Johansson e di Kapustka hanno consentito al Legia di andare al riposo sul 2-0.

Il Widzew, solo 4 punti nelle prime 5 giornate di campionato, si è svegliato nella ripresa. Qui il momento topico: un gol del difensore Patryk Stepinski è stato prima convalidato e poi annullato dal VAR per fuorigioco. Lancio di oggetti in campo, con l'arbitro che ha interrotto la partita, minacciando di sospenderla definitivamente. Alla ripresa del gioco, al minuto numero 100, alla fine di un lungo recupero determinato proprio dalla sosta, gol della bandiera per il Widzew da parte di Lipski.