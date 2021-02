Gol numero 11 di Ben Yedder contro il Nizza: il 100′ derby della Costa Azzurra è del Monaco!

Il Monaco insiste: sesta vittoria consecutiva in Ligue 1. Vinto anche il 100esimo derby della Côte d'Azur grazie a una doppietta dal suo capitano Wissam Ben Yedder, ieri sera contro il Nizza.

Se il ritorno di Morgan Schneiderlin a centrocampo e l'esordio di Jean-Clair Todibo in difesa sembravano di buon auspicio per il Nizza, è stato il Monaco a vincere il derby della Costa Azzurra. Ben Yedder è il primo vicino a insidiare Walter Benítez dai venti metri dopo sei minuti di gioco. Il 30enne francese, ma con cittadinanza marocchina e origini tunisine, ha anche sfiorato pochi minuti dopo nuovamente il gol con un sontuoso colpo di tacco. Poi il gol su rigore, per un fallo su Caio Henrique per aprire le marcature al 28esimo minuto, sempre con Ben Yedder protagonista dal dischetto.

Il Nizza ha atteso il ritorno dell'intervallo per pareggiare con Peter Lees-Melou (1-1, al 47esimo). Questo gol si rivela in definitiva un'illusione, visto che quattro minuti dopo, al termine di una combinazione intelligente su calcio di punizione, Ben Yedder trafigge a fil di palo Walter Benítez con un tiro molto preciso, segnando il suo undicesimo gol contro il Nizza, che in Ligue 1 è il suo avversario preferito. Per il Nizza la disfatta continua e l'infortunio di Reine-Adelaide a fine gara non aiuta.