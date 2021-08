Grasshopper prima in vantaggio e poi in dieci: al 95′ il derby è dello Zurigo!

Vittoria di misura, con un uomo in più e il gol decisivo in extremis per lo Zurigo

Lo Zurigo centra due obiettivi: non solo è riuscito a rimanere a punteggio pieno, ma ha anche vinto il derby. A Zurigo c'è una grande rivalità storica e sociale. Il Grasshopper è conosciuto come il club dell'élite cittadina, mentre lo Zurich è il club dei lavoratori. Il derby è unico in Svizzera in quanto è l'unica rivalità tra due squadre della stessa città. Lo Zurigo è riuscito a imporsi in extremis 2-1 sul Grasshopper in inferiorità numerica. Dopo due anni di astinenza, il Letzigrund è ritornato a respirare aria di stracittadina e le Cavallette del Grasshopper sono passate in vantaggio prima di venire raggiunte dal pareggio del 30enne centrocampista Antonio Marchesano.