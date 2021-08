Green Dragon e 3500 tifosi: derby eterno sloveno, la festa Lubiana è completa

L'Olimpija Lubiana ha sconfitto il Maribor 3-1 nella 3' giornata di campionato a Stožice e ha vinto il primo derby della stagione. Per la prima volta da molto tempo, la più grande partita in Slovenia è stata seguita da 3.500 spettatori

Lubiana è stata più determinata e aggressiva nel derby nazionale sloveno contro il Maribor. Nel primo tempo l'Olimpija ha segnato il primo gol e gliene è stato annullato un secondo. Il Maribor è stato poco concreto in attacco e non ha tirato verso la porta di Nejc Vidmar nemmeno una volta nel primo tempo. Statistiche del primo tempo: 8 tiri a 0 a favore dell'Olimpija.

Con l'ingresso in campo di Rudi Požeg Vancaš al posto di Nino Žugelj, il Maribor ha cercato di rendersi più pericoloso, ma dopo una occasione creata il Lubiana ha segnato la seconda la terza rete. Il gol della bandiera del Maribor è arrivato solo all'87esimo minuto. È stato il 49' derby scudetto in assoluto dalla stagione 2009/10, in cui la “nuova Olympia” ha fatto irruzione in prima divisione. Il Maribor ha nel proprio ruolino 19 vittorie, l'Olimpija nove, e in 21 partite le due squadre hanno pareggiato. Dopo questo derby, anche la mascotte dell'Olimpija, Green Dragon, ha festeggiato negli spogliatoi con la squadra.