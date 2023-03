Grifoni Under 14 e Roma Primavera Women: vinti due derby pesanti

Antipasto di derby invece a Roma, dove è già scattato da tempo il countdown verso la sfida dell'Olimpico di domenica 19 marzo. La Primavera della Roma Femminile ha vinto nel derby contro la Lazio nella 7' giornata di ritorno di campionato. Le giovani giallorosse si sono imposte per 3-1 sulle biancocelesti. In gol per le giallorosse anche la slovena Nina Kajzba. Con questo successo, la Roma sale a quota 39 punti, restando terza in classifica a -4 dalla coppia di testa Juventus-Milan.