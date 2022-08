Guarani, gomitata e cartellino rosso: il derby di Campinas va al Ponte Preta

Il Ponte Preta ha vinto il derby 204, allo stadio Moisés Lucarelli, in un match valido per la 25esima giornata della Série B brasiliana. Con un gol segnato da Fessin nel secondo tempo, la squadra ha battuto i rivali del Guarani 1-0.

Il primo tempo è stato equilibrato, con il Guarani (privo dei suoi tifosi all'interno dello stadio avversario, per motivi di ordine pubblico) che ha avuto le migliori occasioni in casa dei rivali: soprattutto con un colpo di testa del centrocampista Madison, che aveva quasi segnato, ma il portiere avversario Caíque França ha salvato in extremis. Nella ripresa ancora Guarani aggressivo. Ma, al 35esimo minuto, Fessin segna di piatto. Poco dopo Richard Rios lascia il Guarani in dieci uomini per una gomitata su Moisés Ribeiro.