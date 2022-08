“Ha vinto l’Ame”: errore di Dani Alves e Pumas ko nel derby di Città del Messico…

All'insegna del grido "Ganò al Ame", l'América di Città del Messico ha vinto il Clásico Capitalino dopo aver battuto 0-3 i Pumas UNAM e consegnato agli universitari la prima sconfitta nell'attuale Apertura 2022 in un derby dell'ottava giornata giocato allo Stadio Olimpico della Ciudad Universitaria.

E' stato Diego Váldes e portare le Aquile dell'America in vantaggio al 37'. L'azione decisiva è stata preceduta da uno sfortunato errore per un giocatore con l'esperienza di Dani Alves che ha regalato palla sotto la pressione del suo marcatore poco fuori dall'area di rigore. Il brasiliano ha provato a respingere ma ha finito per cedere palla a centrocampo.