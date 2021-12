Hajduk a caratteri cubitali sulla neve di Zagabria: potenza del derby croato vinto al Maksimir

Nella sfida ad altissimo tasso di rivalità fra Zagabria e Spalato, l'Hajduk conferma il suo ottimo momento di forma vincendo il derby in trasferta

Nel derby nazionale croata uno strepitoso Marko Livaja ha trascinato l’Hajduk alla vittoria in casa della Dinamo Zagabria per 2-0. L’ex Inter ha portato in vantaggio gli spalatini al 60esimo minuto. L'Hajduk ha poi chiuso i conti al 94′ con Sahiti. Con questo successo al Maksimir, i dalmati hanno scavalcato in terza posizione proprio la compagine zagabrese.