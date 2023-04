Hearts, nuovo allenatore e prima sconfitta nel derby di Edimburgo dopo 9 partite da imbattuti

Il dominio degli Hearts nel derby di Edimburgo è andato in frantumi: l'Hibernian ha ottenuto una meritata e convincente vittoria nella Premier League scozzese sui rivali cittadini.

Il secondo gol in campionato di Kevin Nisbet ha interrotto una serie di nove partite senza vittorie nell'iconica partita per i padroni di casa, mentre la prima partita di Steven Naismith come allenatore ad interim degli Hearts si è conclusa con una sconfitta.