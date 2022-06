Humphrey Bogart-Ingrid Bergman: e il derby di Casablanca finisce 2-0

Dopo questo match, il Raja resta al secondo posto con 52 punti, mentre il Wydad, 53 punti, resta al primo posto in classifica.

Il Wydad Casablanca capolista ha presentato il derby sul campo del Raja Casablanca con la locandina (nella foto grande) del film Casablanca del 1942 diretto da Michael Curtiz e interpretato da Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Paul Henreid, basato sull'opera teatrale Everybody Comes to Rick's di Murray Burnett e Joan Alison.