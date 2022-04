I campioni del biathlon portano bene al CSKA Mosca: derby vinto dopo il derby perso…

Adesso il CSKA è terzo nel campionato russo a 47 punti, cinque in meno rispetto alla Dinamo Mosca sconfitta nel derby ma seconda in classifica

Chidera Ejuke, 24enne nigeriano, attaccante del CSKA Mosca, ha dato la vittoria alla squadra di casa con il suo gol decisivo al 67esimo minuto nel derby di Mosca. Alexey Berezutsky, tecnico del CSKA, è soddisfatto perché in settimana la sua squadra aveva perso 1-0 un altro derby, contro lo Spartak Mosca, in coppa di Russia. Le sue parole: "Ogni vittoria è importante, è spiacevole non vincere quattro partite di seguito. Ciò riguarda sia i giocatori che il club e lo staff tecnico. È bello che abbiamo vinto, ma lavoriamo sul morale dei giocatori non solo dopo le vittorie, ma anche dopo le sconfitte".