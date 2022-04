I Rangers ribaltano tutto: rimonta ok, derby vinto e in finale di coppa di Scozia!

Due settimane fa il Celtic aveva vinto 2-1 in campionato, a Pasqua i Rangers con lo stesso punteggio battono i rivali in semifinale di Scottish Cup...

Ieri nel sabato di Pasqua gli Hearts of Midlothian avevano vinto il derby di Edimburgo e si erano qualificati per la finale di Scottish Cup. Contro chi? Toccava ad un altro derby stabilirlo, quello di Glasgow. Un derby che sembrava stregato per i Rangers, costretti a vedere uscire per infortunio Aaron Ramsey dopo 43 minuti per infortunio e in svantaggio per un gol di Greg Taylor dopo 64 minuti di gioco.