Il Benfica alla fine pareggia il derby: toglie lo Sporting dalla Champions e fiuta il titolo

Con questo risultato, si pongono le premesse per una ultima giornata di fuoco. Il Benfica dovrà battere il Santa Clara per vincere il titolo portoghese, suo con la vittoria anche se il Porto superasse il Vitória SC in casa al Dragão. Lo Sporting, invece, è fuori dalla lotta per il podio della I Liga, che viene chiusa dalla Sporting Braga, che va in Champions League.

Il derby di questa domenica ha scombussolato i conti in testa alla classifica e rinviato all'ultimo turno la grande decisione. Il Benfica aveva la missione di battere lo Sporting per chiudere la storia di questa edizione della I Liga, ma qualcosa nella squadra di Schmidt non ha funzionato bene nei primi minuti di gioco, finendo per condizionare non poco la prestazione dei rossi. Momento chiave della partita: il gol del 2-1 di Aursnes per il Benfica, che sveglia definitivamente le aquile e fa rimpicciolire lo Sporting. La squadra di Amorim non ha avuto la determinazione giusta per limitare il Benfica ed è uscita dal derby a mani vuote.