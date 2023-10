Il Colo-Colo è tornato e ha vinto il “Clásico” cileno con gol al 96′ e al 101′ minuto!

Il Colo-Colo ha vinto il "Clásico" cileno contro l'Universidad Católica alla giornata 25 del campionato con un finale pazzesco. Al 90' i padroni di casa perdevano 0-1, ma...

È stato un fine settimana ricco di "classici" in America Latina. In Argentina, il Superclasico vinto 2-0 dal River sul Boca è stato circondato da duelli territoriali che hanno movimentato la giornata, interessanti anche nel campionato cileno, dove l'Universidad Católica ha fatto visita al Colo-Colo nella giornata 25 del campionato. Ciò che i suoi giocatori non si aspettavano mentre andavano allo stadio era che avrebbero vissuto uno dei momenti più crudeli della stagione .

La squadra locale ha vinto rimontando uno svantaggio di 0-1 con gol al 96esimo e 101esimo minuto

Prima del recupero, gli ospiti dell'Universidad erano in dieci a causa del cartellino rosso che Kagelmacher aveva ricevuto dopo essere stato ammonito in due occasioni, l'ultima delle quali per perdita di tempo. Con i vuoti che si sono generati nella difesa avversara, i padroni di casa hanno colto l'occasione per incendiare la fine del derby.

Anche le decisioni dalla panchina sono sembrate cruciali, visto che Leandro Benegas, incaricato di pareggiare i conti, era entrato poco prima dalla panchina. Poi il 2-1, autore Damián Pizarro, che è stato il più astuto di tutti nell'area dell'Universidad Católica a correre verso il primo palo, dove la difesa non è riuscita a seguirlo, e a deviare in rete un misurato cross di Leandro Gil. Non appena la palla è entrata nella porta di Peranic, alle sue spalle sono scoppiati fuochi d'artificio e la gioia ha preso il sopravvento allo stadio Monumentale David Arellano.

