Il derby bretone e la voragine Lorient: 8 sconfitte consecutive, 12 gare senza vittorie

Dominante per tutto l'incontro, il Rennes ha logicamente staccato il suo biglietto per gli ottavi di Coppa di Francia dopo il successo contro il Lorient (1-0) nel derby della Bretagna.

Il Rennes elimina il Lorient dalla Coppa di Francia nel derby bretone, con un punteggio anche basso rispetto al volume di gioco creato. Già in difficoltà in campionato, il Lorient ha quindi lasciato anche la Coppa: dodicesima partita consecutiva senza vittorie e ottava sconfitta consecutiva.

Un gol di Omari nel primo tempo ha reso felice il Rennes, che ha dominato senza segnare ancora. Gli Hakes del Lorient sono stati svegliati dall'ingresso di Ouattara, che ha creato due occasioni nella ripresa. Non è stato sufficiente. Davanti al tutto esaurito della Moustoir, anche a novembre in Ligue 1 si era imposto il Rennes: in quel caso sul campo del Lorient, 2-0.