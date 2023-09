Il derby riconcilia Taranto ed Eziolino Capuano: ecco l’inchino, prima della follia finale…

Il Foggia ha mandato in campo la squadra dopo una estate anomala vissuta più tra le aule dei Tribunali che sul campo: il gruppo si è andato formando solo nelle battute finali del mercato estivo.

Il Taranto era al suo impegno ufficiale stagionale, dopo aver disputato cinque amichevoli nel precampionato. Un grande debutto però, con la vittoria per 2-0 nel derby pugliese contr il Foggia. Zero a zero alla fine del primo tempo, ma rete al minuto 65 di Antonini. Il secondo gol all'85' di Kanoute che decreta la vittoria del Taranto nel derby pugliese.