Il doppio derby di Coventry: la squadra vince la partita, la Polizia rimuove gli striscioni

L'imbattibilità di 10 partite del Leicester si conclude in campionato con la vittoria del Coventry nel derby M69 (il nome dell'autostrada che separa le due città). Malissimo lo striscione "Chopper down", elicottero giù...

Il Coventry City ha vinto 3-1 il derby delle Midlands orientali, mentre gli agenti di due forze di polizia si stanno unendo per indagare sugli striscioni offensivi esposti sui ponti dell'autostrada M69 prima del derby locale fra Coventry City e Leicester City. Uno degli striscioni faceva riferimento alla tragedia dell'elicottero del 2018 al King Power Stadium in cui il pilota e quattro passeggeri, tra cui il proprietario della Foxes Vichai Srivaddhanaprabha, rimasero uccisi in un incidente poco dopo il decollo.

"Gli agenti della nostra unità specializzata nel calcio stanno lavorando con il Coventry City Football Club e i nostri colleghi della polizia del Warwickshire, dove sono stati posizionati gli striscioni, per indagare sulla questione". L' account della polizia del Coventry City FC ha sottolineato in un post su Twitter, che era anche in vigore una legislazione per coprire i cori sulla tragedia, inclusa la visualizzazione di materiale offensivo.