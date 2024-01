Derby delle Midlands orientali: i tifosi Coventry sfottono l’incidente Leicester in elicottero…

Il Coventry ha condannato tutto e ha affermato che lavorerà con la polizia del West Midlands per identificare i responsabili. Una dichiarazione del club recita: “Il Coventry City condanna completamente gli incidenti di oggi che hanno visto la visualizzazione di striscioni contenenti contenuti offensivi diretti al Leicester City Football Club. Coventry City collaborerà con la polizia del West Midlands per identificare coloro che hanno creato ed esposto questi striscioni e intraprendere le azioni appropriate contro di loro. Tale comportamento non ha posto nel calcio o nella società, e queste persone non sono le benvenute nella nostra squadra di calcio e saranno soggette a divieti”.