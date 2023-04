Il Feyenoord vince il derby di Rotterdam e i tifosi cantano “We are the Champions”…

Il Feyenoord ha compiuto un altro grande passo verso il titolo. La squadra dell'allenatore Arne Slot ha ha vinto 1-3 il deby in casa dello Sparta Rotterdam all'Het Kasteel e ha aumentato il vantaggio sull'Ajax da due a otto punti.

Redazione DDD

Con in mente il pareggio dell'Ajax fermato sullo 0-0 a Deventer dai Go Ahead Eagles, il Feyenoord ha iniziato il derby di Rotterdam sul campo dello Sparta in modo eccellente. È stato Igor Paixão a portare in vantaggio la capolista. Il sostituto dello squalificato Oussama Idrissi non ha esitato un attimo dai sedici metri e ha colpito duro. La squadra di Coach Arne Slot ha quindi preso il controllo della partita, ma ha visto lo Sparta Rotterdam pareggiare con un bel tiro dalla distanza di Mica Pinto.

Il Feyenoord va subito alla ricerca del vantaggio dopo il gol dello Sparta

Dopo l'intervallo, il Feyenoord è uscito bene dallo spogliatoio e ha subito pressato. Sebastian Szymański ha avuto una grande occasione dopo una brillante azione d'attacco con David Hancko e Igor Paixão.

Ma al 70esimo minuto l'episodio decisivo: Santiago Gimenez ha dimostrato ancora una volta il suo valore per il Feyenoord. Il messicano, che prima di quel tiro ha sfiorato una mega occasione, ha segnato l'importante 1-2, il suo sesto gol di fila per l'attaccante in trasferta.

Dávid Hancko ha chiuso la partita segnando l'1-3 in casa dei rivali all'Het Kasteel. Prestazione convincente anche nela difficile trasferta contro lo Sparta Rotterdam. La curva ha già anticipato il titolo cantando ''We are the champions''.