Il figlio di Santiago Canizares trascina il Real Madrid dei giovani: derby vinto e semifinali

I gol di Rueda e David hanno assicurato la vittoria ai madridisti, che affronteranno il Deportivo per un posto in finale nella Copa de Campeones giovanile spagnola. Importantissime le parate di Lucas Canizares.

Gli Under 19 del Real Madrid sono in semifinale della Copa de Campeones giovanile spagnola. I giovani in maglia merengue hanno vinto in trasferta contro l'Atlético Madrid (1-2) con un punteggio complessivo di 4-2 visto che con lo stesso risultato si erano già imposti all'andata. Rueda e David, autore di un magnifico gol all'incrocio dei pali, hanno segnato le reti decisive per la squadra giovanile dei blancos alla Ciudad Deportiva Wanda di Majadahonda. La quadra madridista affronterà il Deportivo a Marbella giovedì con in palio un posto nella finale di domenica.